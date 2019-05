La nit de la Cebeta va consolidant-se a la programació de les Fires de Figueres. Per quarta vegada es va celebrar ahir amb un recorregut pels carrers Monturiol, Ample, Muralla i plaça de les Patates. El Bou i altres bèsties convidades van centrar la cercavila nocturna on no hi falten els petards.