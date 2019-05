Festival per la inclusió social al passeig d'Empuriabrava

Castelló d'Empúries acollirà diumenge el festival «La vida sin Límites», que té per objectiu conscienciar que «no hi ha barreres per ser feliç». S'han programat durant tot el dia demostracions, tallers i activitats diverses.

És la primera vegada que la població participa del festival, que pretén augmentar la consciència social respecte el col·lectiu de persones amb necessitats especials, els seus drets, la inclusió social i el respecte per a la pràctica d'una vida independent, a través de la difusió d'informaicó sobre els diferents tipus d'activitats esportives i culturals que ofereix Girona i la Costa Brava.

Sessions d'equinoteràpia gratuïtes, torneig de futbol inclusiu, tallers de joies o sessions de fisioteràpia són algunes activitats.