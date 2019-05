Presó sense fiança per a l'autor confés del crim de Figueres

El Jutjat d'Instrucció 8 de Figueres va enviar a presó provisional sense fiança l'autor confés del crim a la Rambla de Figueres. El detingut, Mohamed Regrag, va mantenir davant del jutge la mateixa versió que ja havia explicat a comissaria. Va explicar que volia venjar-se perquè no li donaven un pis de protecció oficial i que, després de passar-se dos dies dormint al carrer, va decidir comprar un ganivet en un basar.

L'endemà, el dia del crim, va decidir matar un català. Va escollir la víctima a l'atzar –un home assegut en un banc– i li va enfonsar el ganivet al coll. El jutjat l'ha enviat a presó per un delicte d'assassinat. Ara, Regrag ingressarà a la presó de Brians I, després que el fiscal hagi demanat que no se l'internés al Puig de les Basses (ja que allà hi ha pres un fill de la víctima, que hi està complint condemna fins a l'octubre del 2020).

El jutjat també ha resolt enviar-lo a presó i no a un mòdul psiquiàtric després que una primera exploració determinés que Mohamed Regrag no estava afectat per cap trastorn mental quan va cometre el crim.

Per últim, el Jutjat d'Instrucció 8 de Figueres també s'ha inhibit i enviarà ara el cas a Instrucció 7 (que era el que es trobava de guàrdia dilluns i, per tant, qui s'encarregarà de la instrucció).

El detingut va matar dilluns al vespre un veí de Figueres de 64 anys que es trobava assegut en un banc enmig de la Rambla. Va llançar el ganivet amb el qual va cometre el crim en uns matolls i es va asseure en un banc.

L'acusat es va adreçar a aquesta persona amb un ganivet de cuina i va seccionar-li el coll. El detingut va declarar que ho havia fet per «desig de venjança» i que se sentia «maltractat» per les institucions.



Primer crim, el 2006

El crim de la Rambla no és l'únic que ha comès Mohamed Regrag. L'any 2006, el detingut també va matar d'una ganivetada la propietària del pis on vivia de lloguer a Figueres, un habitatge situat al barri de la Marca de l'Ham. Aleshores, l'Audiència de Girona el va absoldre per un eximent complet d'alteració psíquica però li va imposar un màxim de 14 anys en internament psiquiàtric. Hi va estar fins al juliol del 2018, quan el tribunal va canviar el règim tancat pel tractament ambulatori perquè estava compensat de la malaltia.

A més, aquest dilluns, poques hores abans d'assestar la ganivetada mortal a la Rambla, Regrag també va amenaçar una veïna de Figueres amb el ganivet. Els fets van passar a primera hora de la tarda al carrer Jonquera. La dona, però, es va refugiar en una escola i va alertar la policia. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana van identificar-lo aleshores, però com que no li van trobar l'arma, no el van detenir.