El PSC de Figueres descarta ubicar l'escola Carme Guasch a la presó

L'alcaldable del PSC a Figueres, Pere Casellas, va considerar que és hora de passar pàgina amb el tema de la construcció de l'escola Carme Guasch a l'antiga presó del carrer Sant Pau. Casellas apunta que «aquest projecte no ha estat mai viable sense una inversió de 3 milions d'euros». «Tot ve d'una idea desafortunada de l'exalcalde Santi Vila, que ha portat el PDeCAT a defensar un impossible que fa onze anys que no surt i amb tot això els perjudicats han estat els nens i nenes», indica. A més, Casellas lamenta que «ERC s'hagi sumat a aquesta pèrdua de temps amb el PDeCAT». Per al PSC, la solució passa per «cedir de manera immediata» un solar d'equipaments a la Generalitat per a la construcció d'un centre modern i funcional.