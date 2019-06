Grup Tramuntana inverteix 3,5 milions en l'hotel a la Jonquera

El Grup Tramuntana ha invertit 3,5 milions d'euros per remodelar i ampliar l'hotel que gestiona a la Jonquera. Les obres han permès doblar les habitacions que l'establiment tenia fins ara, passant de 43 a 80. En paral·lel, s'ha apostat per una unitat estètica (amb una façana de panells de colors on destaca el groc, característic de la companyia). El nou hotel, situat a tocar de l'N-II i de la sortida de l'autopista AP-7, disposa de 80 places de pàrquing –de les quals, 30 soterrades– i una sala de convencions per a presentacions, reunions de treball o formacions. Amb aquesta inversió, el Grup Tramuntana referma l'aposta per l'hostaleria i ja gestiona 210 llits en diferents gammes d'allotjaments.