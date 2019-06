Quatre partits ultimen un pacte per treure l'alcaldia a Jordi Masquef

A principis de setmana, el cap de llista de Junts per Figueres, Jordi Masquef, admetia que al ple d'investidura de dissabte «pot passar qualsevol cosa». I és que l'alcalde en funcions s'ensumava que un possible acord a quatre bandes el pogués deixar en fora de joc. De fet, ERC i PSC estarien tancant un pacte per formar un govern alternatiu que inclouria també Guanyem i Canviem Figueres. Les converses han estat confirmades a Diari de Girona per tres fonts diferents pròximes als grups i l'acord està pendent de les assemblees dels partits.

Les quatre formacions sumen majoria absoluta amb onze dels vint-i-un regidors i si l'acord s'arribés a materialitzar deixaria sense l'alcaldia Junts per Figueres, que va ser el partit més votat a les eleccions del passat 26 de maig, en les quals va aconseguir 8 regidors.

La clau del pacte entre ERC (5), PSC (4), Guanyem (1) i Canviem (1) recau precisament en aquest últim, que amb Xavier Amiel com a únic regidor ha rebut propostes per formar govern tant per part de Junts com des del PSC i ERC. L'executiva precisament es reunia ahir al vespre per estudiar les dues ofertes que tenen sobre la taula, segons van confirmar fonts del partit. Paral·lelament, però, els altres grups van convocar ahir les seves respectives assemblees per ratificar el pacte a quatre bandes.

Canviem, que el 26-M es presentava per primera vegada en unes eleccions, s'ha convertit en la peça clau per determinar el rumb del futur govern a Figueres. Sense ells, un quatripartit no és possible per qüestions d'aritmètica. ERC (5), PSC (4) i Guanyem (1) sumen deu dels onze regidors necessaris per a la majoria absoluta requerida a l'hora d'investir alcalde i difícilment pactarien amb Cs (2).

Malgrat que Canviem és el partit més novell, el seu posicionament és decisiu tant per a la constitució de l'Ajuntament del dissabte com per marcar les polítiques dels propers quatre anys.

No han transcendit els punts del pacte a quatre bandes, però tenint en compte que ERC és el partit majoritari amb cinc regidors, tot indica que la cap de llista dels republicans, Agnès Lladó, seria la candidata a encapçalar el govern alternatiu.

Les converses, que s'han mantingut amb el màxim secretisme, podrien trencar amb onze anys de governs convergents. Des del 2007 la ciutat ha estat governada per CiU, amb acords de govern trencats amb el PSC.

Dilluns mateix, Masquef apel·lava a la «lògica» de la resta de grups i a un exercici de «generositat» per aconseguir el govern més ampli possible. Considerava que la ciutadania no entendria aquest possible pacte a quatre bandes però insistia que «Figueres és la ciutat del surrealisme i tot és possible».

Aquest dissabte 15 de juny és la data fixada per a la constitució dels ajuntaments. Si cap candidat aconsegueix els onze vots necessaris, el càrrec recaurà en el cap de llista més votat.