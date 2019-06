Un accident afecta l'AP-7 a Pont de Molins catorze hores

Un accident entre un camió i un cotxe a l'AP-7 a Pont de Molins va comportar restriccions a aquesta via durant més de catorze hores. Durant tot aquest temps hi va haver retencions per la restricció en dos dels carrils.

Un vehicle pesant va xocar a quarts de dues de la matinada al quilòmetre 17 de l'autopista, de retruc, contra un cotxe i van acabar caient per un talús lateral de la via, segons el Servei Català de Trànsit. Com a conseqüència del sinistre, hi va haver tres ferits de caràcter lleu. Es tracta de tres persones a qui els Bombers van haver d'extreure de dins dels vehicles, tot i que no van quedar atrapats. Inicialment es va tallar un carril en sentit França i a dos quarts de vuit del matí, dos . La retirada dels vehicles va deixar la via afectada més de catorze hores, fins a tres quarts de quatre de la tarda.