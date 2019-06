Figueres pren mesures per afrontar l'onada de calor d'aquesta setmana

L'Ajuntament de Figueres ha activat un pla específic per afrontar l'onada de calor d'aquesta setmana. El pla contempla mesures informatives als col·lectius més vulnerables així com els dispositius necessaris -mèdics, assistencials, serveis socials- per atendre a possibles casos que es produeixin. D'altra banda, Junts per Figueres ha demanat que es restringeixi l'ús de petards pel risc de la situació d'extrema sequera.

Davant l'onada de calor anunciada per aquesta setmana, ha activat el pla específic. Des d'aquest matí s'està trucant als usuaris més vulnerables per donar les recomanacions sobre com fer front a les altes temperatures i s'informa dels canals a on adreçar-se per tal de ser atesos si fos necessari.

Aquest pla també té en compte la coordinació de les diferents administracions per tal d'afrontar aquesta onada amb garanties.

Des de Junts per Figueres han entrat una instància demanant, en relació també a la situació de calor i sequera, que es prohibeixi l'ús de petards perquè la situació excepcional coincideix amb la celebració de la festivitat local de Sant Pere.La comarca està en alerta vermella per altres temperatures.

Junts recorda que per Sant Joan, només a l'Alt Empordà es van fer 28 serveis per incendis relacionats amb el llançament de petards. També demanen atendre els requeriments de Protecció Civil per l'onada de calor amb mesures com tenir especial vigilància amb la gent gran.