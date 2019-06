Figueres habilita el menjador social per acollir indigents durant l'onada de calor

L'Ajuntament de Figueres ha activat en fase d'alerta el Pla de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) per l'onada de calor, on es contemplen mesures per atendre les persones més vulnerables. S'ha decidit habilitar el menjador social per acollir persones sense llar, la gratuïtat de la piscina municipal durant l'episodi d'alta calor i la suspensió de les activitats esportives i dels casals a l'aire lliure. També s'activa un dispositiu preventiu de Serveis Socials per visitar a les persones més vulnerables de la ciutat, comprovar les provisions d'aigua i repartir beguda entre els usuaris del transport públic en cas que sigui necessari.



El DUPROCIM s'ha activat avui davant les altes temperatures previstes fins aquest diumenge. Aquest dijous al matí s'ha reunit la comissió que dirigirà la gestió del pla i que està coordinada per l'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, i a on hi participen els regidors Pere Casellas i Jesús Quiroga, així com els responsables de la Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Serveis Socials i altres serveis municipals.



De fet, des d'avui ja s'han reforçat els serveis previstos per encarar la pujada de les temperatures i s'han pres mesures que es mantindran durant l'episodi de calor. Entre aquestes destaca l'avís a les persones considerades més vulnerables, una intensificació de la presència de la Guàrdia Urbana i Protecció Civil de la ciutat i la gratuïtat de la piscina municipal.