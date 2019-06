Figueres ha tancat temporalment un pavelló esportiu en detectar legionel·la

El pavelló esportiu Roser Llop de Figueres ha tancat temporalment aquesta setmana per la sospita de la presència del bacteri legionella a les instal·lacions. Segons han confirmat fonts municipals, un dels anàl·lisis sanitaris va donar un «possible positiu» i es va procedir al seu tancament temporal. Després d'aplicar-hi el corresponent tractament, que va durar dotze hores, aquest dimecres al vespre es va donar per solventat, segons les mateixes fonts municipals.

El bacteri legionella és el causant de la legionel·losi, una malaltia d'origen ambiental que s'associa a casos o brots relacionats amb torres de refrigeració, aigua calenta sanitària o banyeres d'hidromassatge, entre d'altres. Es tracta de circuits d'aigua on el bacteri pot trobar unes condicions favorables per multiplicar-se i propagar-se. Malgrat la presència del bacteri, no es té constància de cap afectat per legionel·losi.

A Figueres, el 2017 es van produir dos casos de legionel·losi a Figueres, un d'ells en una residència geriàtrica. Precisament en aquest darrer cas, l'ancià de 81 anys va acabar morint.

L'Agència de Salut Pública du a terme actuacions de prevenció de la legionel·losi així com de control sanitari oficial en les instal·lacions de risc. Precisament durant el 2018 es va detectar un repunt del bacteri de legionel·la en equipaments públics de les comarques gironines.