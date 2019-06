Llançà aprova el cartipàs amb una puja del 38% en retribucions

El govern de Llançà va poder aprovar dijous al vespre el cartipàs, un tràmit que es va haver d'ajornar al darrer ple per no haver informat a temps. ERC critica que contempla un increment de retribucions del 38%. Hi haurà tres dedicacions exclusives, i una al 80%. L'alcalde (PSC), Francesc Guisset, cobrarà per assistències.

El govern municipal (Junts, PSC) va poder donar compte al ple passat de les àrees que assumirà cada regidor però no les retribucions perquè per un error s'havia fet arribar la informació poc abans del ple.

Finalment dijous al vespre es va aprovar amb els vots del govern.

ERC ha criticat que s'incrementen respecte el passat mandat i que suposaran un cost de 170.400 euros en assignacions i salaris, 150.900 dels quals per a l'equip de govern.

L'alcalde no té dedicació i cobrarà per assistències amb un cost estimat per ERC en 18.300 euros.

Núria Escarpanter tindrà dedicació exclusiva (32.000 euros l'any), Sílvia Barris (28.800) i Sònia Sarola (27.000). Elsa Rodríguez, una dedicació del 80% (26.500 euros) i Juan José Serrán cobrarà per assistències (18.300 euros). Els membres de l'oposició cobraran 3.900 euros l'any per assistències.

L'assistència al ple són 400 euros, 250 a les comissions informatives i 600 a les juntes de govern.

ERC es va abstenir en els punts d'indemnitzacions i assignacions per dedicacions i manifesta que més endavant es veurà les hores que hi dediquen cadascun dels regidors i la feina feta.