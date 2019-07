Comerç Figueres se suma al club de mecenatge del Museu del Joguet

Comerç Figueres s'ha sumat al Club de Mecenatge del Museu del Joguet de Figueres per tal de continuar fent créixer aquest espai, augmentant els programes públics i interns i impulsar projectes futurs, així com incentivar la cultura i difondre el nom de la ciutat.

En aquest cas, el mecenatge consistirà en què els clients titulars de la targeta EmpordàCard comptin amb una promoció de 2x1 a les entrades del Museu del Joguet.

Mitjançant l'acord, Comerç Figueres Associació participa en el Club de Mecenatge del Museu del Joguet de Catalunya. Des del museu posen de manifest que el suport de la inciativa privada, mitjançant aquest club, és essencial per al museu.

La seu del Museu del Joguet als locals de l'antic hotel París es va obrir el 1982 i el primer any ja va obtenir vint-mil visitants. El 1998 obriria amb l'edifici reformat i després d'haver creat la Fundació a la qual es va cedir tot el fons abans privat.

El museu té diferents fòrmules per implicar les empreses i entitats en la col·laboració amb el museu. Una d'elles és el patrocini i mecenatge.

Mitjançant aportacions econòmiques puntuals per portar a terme activitats o bé com a patrocinador estable pots implicar-te amb el museu.



Apadrinar joguines

Existeixen altres maneres d'aportar fons com apadrinar una joguina. Per 1.200 euros l'any pots apadrinar l'Osito Marquina, el joguet més estimat de Salvador Dalí o per 150, la figura d'un caganer.