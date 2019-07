Els nens de l'Hospital de Figueres entren al quiròfan en un cotxe elèctric

Els nens i nenes de l'Hospital de Figueres que hagin de ser operats seran traslladats des de la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés (UCSI) fins a l'entrada del Bloc Quirúrgic en un cotxe elèctric. Es tracta d'un vehicle cedit pel concessionari Garatge Plana - Mercedes-Benz, descapotable i de color blanc, que s'ha batejat amb el nom de "Turbo". Fins ara, aquest recorregut es feia en cadira de rodes.

Hi podran pujar els infants fins als 6 anys i el pot conduir la criatura mateix o bé ho pot fer el zelador mitjançant una aplicació de mòbil. El que no canvia és que la família acompanyarà l'infant durant tot el trasllat.

L'objectiu d'aquesta mesura és humanitzar l'assistència i fer més agradable l'estada a l'hospital. Uns factors que en el cas de la mainada prenen encara més importància que en els adults, ja que sovint no tenen capacitat per comprendre la situació. A més, dotar el trasllat fins al quiròfan d'un component lúdic ajudarà a reduir-los l'estrès, el nerviosisme i la por.

L'acte de donació s'ha fet aquest matí a l'Hospital de Figueres, i ha comptat amb l'assistència de dos representants del concessionari Garatge Plana - Mercedes-Benz, el gerent Ernest Plana i Marta Canet, el director gerent de la Fundació Salut Empordà, Martí Masferrer, la directora d'Infermeria, Paqui Abulí, i la responsable de la UCSI, Montse Vidal.



Més mesures per als infants

Seguint amb aquesta línia d'apropar l'assistència sanitària als infants, des de fa unes setmanes la Fundació Salut Empordà també disposa d'unes noves bates de color blau amb dibuixos d'animals per als nens i nenes. Com que la planta maternoinfantil i la UCSI són espais climatitzats, el personal facilita bates als usuaris per posar-se a sobre dels pijames i fins ara als més petits se'ls donava el mateix model que als adults.