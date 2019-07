Detenen quatre homes en un nou operatiu contra drogues a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones més en els dispositius periòdics de control del tràfic de drogues a la Jonquera. En aquesta ocasió es tracta de quatre homes d'entre 24 i 56 anys, de nacionalitat marroquina, als quals van intervenir droga, diners i altres materials.

L'operatiu contra el tràfic de substàncies estupefaents es va portar a terme l'11 de juliol en un domicili per part dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres, juntament amb efectius de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de la Regió Policial de Girona.

Els fets s'emmarquen dins els dispositius policials que es realitzen per lluitar contra el tràfic de drogues en aquesta població.

Segons han informat els Mossos, els agents tenien coneixement que en un domicili de la població s'hi podria estar duent a terme actes de consum i venda de substàncies estupefaents.

El passat dijous es va fer una entrada i perquisició al pis on es va intervenir 800 euros en efectiu, 7 grams d'heroïna, 14 grams de cocaïna, 31 grams d'haixix, diversos rellotges d'alta gama, bosses de plàstic i bàscules de precisió. A més, es van detenir els quatre homes com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Els detinguts, un dels quals no tenia antecedents, van passar el dia 15 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

Des de fa temps els Mossos porten a terme operatius similars per mantenir el control a la població ila pacífica convivència i la seguretat ciutadana.



Queixes dels veïns

Els veïns de la Jonquera es van arribar a agrupar en una associació per intentar que s'actués contra la inseguretat que asseguraven es viu a la situació per robatoris i per part de lladres multireincidents i la venda de droga en diferents punts de la població. La policia exerceix pressió des de fa temps.