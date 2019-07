Llançà tancarà l'acord a 30 anys per l'antiga residència de Temps Lliure de la Generalitat

El govern de Llançà té previst aprovar la setmana vinent l'acord amb la Generalitat per la concessió a 30 anys i 72.000 euros anuals de la casa Marly, un conjunt arquitectònic format per tres edificis, el principal, una emblemàtica casa noucentista. Els darrers usos van ser com a Residència de Temps Lliure de la Generalitat. El govern obrirà a les parts o edificis ben conservats de forma immediata un centre cívic per a gent jove i un casal per a la Gent Gran. Però a llarg termini en funció de les ajudes que es puguin rebre es preveu crear uns jardins visitables amb totes les espècies autòctones de la zona o un Museu de la Tramuntana i la història local.

L'alcalde, Francesc Guisset (PSC), ha explicat que des de fa anys es treballa per conseguir que la Generalitat acabi cedint la propietat. De moment s'ha aconseguit tancar un acord de concessió per a tres dècades.

Guisset remarca que «el que no volem és que un conjunt arquitectònic tan important estigui abandonat i ens hem vist obligats a negociar al millor preu possible per donar-li vida».

Can Marly figura a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situada al centre de la població, entre els carrers Cabrafiga, Rafael Estela, Joan Maragall, Roger de Llúria i Besalú. Són tres edificis i uns jardins.

El conjunt té tres edificis. L'alcalde de Llançà ha explicat que a banda de l'edifici noble, n'hi ha dos més. Un d'ells està totalment reformat. Aquí s'hi preveu situar el Casal Cívic per a Gent Jove i la residència per a Gent Gran.

Un segon edifici podria acollir el Centre de Dia de forma provisional si les obres d'on s'està adequant s'allarguessin. Es planteja traslladar-lo aquí mentres no estigui acabat perquè els avis podrien tenir un espai exterior.

Però el conjunt permet múltiples usos que l'alcalde ha explicat que s'aniran definint en la mesura que es vagin estudiant els possibles projectes i plantejant ajudes d'altres administracions.

Un dels principals seria recuperar tots els jardins amb plantes autòctones que reprodueixin la vegetació de la badia de cap de Creus i l'Albera, «com si fos un jardí botànic», assenyala l'alcalde.

També s'estudiarà crear un museu. La Tramuntana tindria un paper rellevant explicant com afecta al territori o a la seva econòmia, per exemple. Però també s'hi espera mostrar la història de la població i deixar un espai per als artistes locals.

Una altra possibilitat que està sobre la taula és la d'aprofitar un altre dels edificis per crear una residència d'estudiants a cavall entre les universitats de Perpinyà i Girona que estiguin interessats en estudiar a conèixer temes relacionats amb el territori. L'alcalde apunta que s' hi podria crear una petita residència o petit alberg per allotjar-s'hi.

L'acord de concessió amb la Generalitat es va aprovar en una Junta de Govern Local i la setmana vinent s'espera aprovar al ple municipal.

ERC té previst presentar una moció demanant que es faci una consulta popular entre els veïns per saber si s'està d'acord en l'acord per obtenir la concessió.