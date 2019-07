L'Ajuntament de Bàscara denuncia actes vandàlics al pavelló a ple dia

L'Ajuntament de Bàscara ha denunciat que han patit danys al pavelló per part d'una persona o diverses que van accedir-hi divendres al matí fent-lo malbé. Es demana col·laboració ciutadana per conèixer els autors. Sospiten que és algú que coneix el funcionament de l'equipament.

Qui fos el responsable dels danys va accedir al pavelló al matí en un moment en el qual s'estaven fent activitats en una part de l'equipament i la brigada de l'Ajuntament, amb el taller al costat, acabava de sortir.

Segons l'Ajuntament, van accedir-hi rebentant una de les portes d'emergència que donen al col·legi. L'alarma no va sonar perquè en aquell moment hi havia gent a l'altra part del pavelló. Van tirar a terra pilones a punt d'instal·lar de la part de tallar. Segons la versió municipal, algunes van quedar abonyegades, «la qual cosa ens fa pensar que van utilitzar una barra de ferro per colpejar les pilones i el parquet» del pavelló. «Sembla ser obra d'algú que coneix prou bé l'entorn, el funcionament i les activitats al pavelló», diu l'Ajuntament, que demana col·laboració ciutadana.