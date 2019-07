Palau posa pilones a un carrer on s'encallen els vehicles grans

L'Ajuntament de Palau-saverdera ha bloquejat el pas de camions al carrer Paltret per evitar que els vehicles més voluminosos es quedin encallats a la doble corba estreta que hi ha per arribar-hi.

S'han col·locat dues pilones que estan suficientment separades com perquè hi passi un turisme perquè, entre una i l'altra, hi ha la mateixa distància que hi ha a la part més estreta del carrer.

Amb aquesta mesura l'Ajuntament vol evitar situacions com les que ja s'han viscut repetides vegades, quan furgons, camions, ambulàncies i autocaravanes s'han vist atrapades en el punt conflictiu, sense poder avançar ni recular. Com que els conductors d'aquests vehicles es veien obligats a maniobrar, sovint donen cops a façanes i portals.