Una dona en estat crític després d'estar a punt d'ofegar-se a Roses

Una dona de 77 anys està en estat crític després de gairebé ofegar-se a Roses. El SEM l'ha evacuat fins a l'hospital Josep Trueta de Girona en l'helicòpter medicalitzat. El succés ha tingut lloc quan passaven pocs minuts d'un quart d'una a la platja de Santa Margarita de Roses, tal com han confirmat fonts de Protecció Civil.

El 112 ha rebut l'avís que hi havia una dona d'edat avançada que s'ofegava a l'aigua. Ràpidament els serveis de socorrisme l'han extreta del mar inconscient i amb molts problemes per respirar. A lloc també s'hi ha deplaçat el SEM amb l'helicòpter. Li han practicat les maniobres de reanimació i la dona ha remuntat. Tot seguit l'han traslladat fins al mitjà aeri que l'ha evacuat en estat crític al Trueta. A l'incident també hi ha actuat la Polciia local de Roses.

En el moment del succés onejava la bandera groga en aquesta platja de Roses, per forts tramuntana.