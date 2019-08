L'entorn de l'hotel Ronda es perfila com el nou sector de creixement urbà de Figueres

La construcció del nou pavelló de Figueres a l'Olivar Gran obliga a plantjar tirar endavant el desenvolupament d'un nou sector de la ciutat, el de l'hotel Ronda, paralitzat des del 2007 a causa de l'eclosió de la crisi econòmica. El projecte preveu més de mig miler d'habitatges nous i l'obertura de vials que connectarien el centre amb l'Olivar Gran. Per a Junts, a l'oposició, es tracta d'«un enclavament crucial» per al creixement de Figueres. Els propietaris de les finques afectades, però, tenen dubtes que sigui el millor moment. Un pla de viabilitat econòmica es troba en fase d'estudi.

El que seria el tercer pavelló de la ciutat se situarà en un dels extrems del sector entre l'avinguda Salvador Dalí i l'Olivar Gran -la urbanització que llinda amb Vilafant. El 2007 es va anunciar que s'impulsava amb 661 nous habitatges i més equipaments, com ara una piscina descoberta. A més, el projecte inclou nous vials que connectarien els dos sectors, un a tocar del centre i l'altre de l'Olivar Gran. Per al regidor de Junts, Jordi Masquef, s'ha de treballar per poder desencallar aquest pla parcial, perquè «considerem que és un enclavament crucial per al futur desenvolupament i creixement de la ciutat».

El projecte s'ha posat sobre la taula perquè «la construcció del pavelló obliga a una ocupació anticipada del sector per soterrar la línia elèctirca i això inicia un procés que posa en funcionament el pla de desenvolupametn d'aquesta zona. És el que explicava el regidor d'Urbanisme, Xavier Amiel (Canviem), en el darrer ple a preguntes de Junts.

Però per tirar-ho endavant hi han d'estar d'acord els propietaris. L'Ajuntament es va reunir amb la Junta de Compensació perquè, com va admetre Amiel, «hi ha certa controvèrsia, dificultats per tirar endavant el projecte». El motiu és que els propietaris «han manifestat els seus dubtes que la conjuntura de la ciutat permeti tirar endavant el projecte que ells inicialment tenien previst».

El regidor Jordi Masquef, que com a exalcalde va engegar les obres del pavelló, va demanar al nou govern (ERC, PSC, Guanyem, Canviem) que plantegés avantatges per als propietaris com rebaixar les càrregues o un major aprofitament per tal que pugui tirar endavant.

El regidor d'Urbanisme va explicar que els propietaris tenen un Pla de Viabilitat Econòmica i que el govern està a l'espera d'estudiar el pla per manifestar-se. Tot i això, va afegir que «col·laborarem al màxim perquè tant aquest pla com d'altres que hi ha a l'horitzó projectats formin part d'una nova Figueres». «En urbanisme anem endarrerits en molts anys i som els primers interessats a desenvolupar aquest o un altre sector».



Pavelló i piscina climatitzada

El nou pavelló ja està en marxa. Està previst que tingui un cost de 5,8 milions d'euros. Els treballs, si es compleixen les previsions, haurien d'estar enllestits l'any vinent. Tindrà capacitat per a 300 espectadors a les grades, amb la possibilitat d'augmentar a 300 més, i en total, entre pista i grades, tindrà un aforament màxim per a 4.600 persones. Una vegada acabat, l'anterior govern (PDeCAT) preveia tirar endavant la segona piscina climatitzada.