Capmany estrena un punt de càrrega per a vehicles elèctrics

Capmany ha estrenat un punt de recàrrega elèctrica per a vehicles amb capacitat per a dues unitats. La recàrrega és gratuïta per a tothom.

Des de l'Ajuntament destaquen que es tracta d'una iniciativa per promoure l'ús del vehicle elèctric, amb les energies renovables i amb la mobilitat sostenible. El punt s'ha situat en un lloc de fàcil accés.

Són diverses les poblacions de la comarca com Roses o Figueres que han anat incorporant punts de recàrrega de vehicles elèctrics als carrers.