Més de cent persones busquen un noi que estava dormint en un veler a Cadaqués

Més d'un centenar d'efectius d'emergències es van mobilitzar aquest divendres per localitzar un jove que durant la matinada havia entrat a l'aigua de la platja Gran de Cadaqués i no n'havia sortit. L'alerta, que la va donar un grup de persones que estaven a la sorra en aquell moment, feia preveure un desenllaç tràgic.

La sorpresa va arribar quan a mig matí es va localitzar el jove en un veler on havia anat a passar la nit. La Guàrdia Civil no considera que hi hagi cap tipus de negligència per part del noi i, per tant, no s'exigirà el cobrament del desplegament de mitjans que van formar part del dispositiu de recerca desplegat per terra, mai i aire.

El noi té 25 anys i segons va relatar als serveis d'emergència després de tornar de festa va decidir anar nedant fins al veler on passa les vacances. Però la gent que hi havia a la platja es va espantar en no veure'l tornar a la costa, ja que no sabien la seva situació. L'estiu està essent tràgic a les aigües de la Costa Brava -ja han mort 13 persones ofergades- i segurament, això va contribuir a donar l'alerta de la suposada desaparició.

Arran de la recerca es van mobilitzar més de 100 efectius de diversos serveis d'emergències: Polcia Local de Cadaqués, Bombers, Guàrdia Civil i Salvament Marítim, que finalment van trobar-se el noi amb la seva família al veler. Tot va començar a dos quarts de cinc del matí i pels volts de les deu se'l va localitzar sa i estalvi.



Sense identificar

En aquest cas, a més, els serveis d'emergències anaven a cegues, ja que el noi no estava identificat i, per tant, calia refiar-se de la descripció dels alertants: un jove català, d'entre 25 i 30 anys , que anava vestit amb samarreta d'estil hawaià i pantalons llargs en el moment de la desaparició. De cabell arrissat i barba, d'un metre setanta d'altura aproximadament.

Els efectius de rescat van anar preguntant a totes les embarcacions varades a les boies i en alguna els van indicar que els sonava que hi havia algú d'aquestes característiques. El mateix jove, segons va declarar ahir a l'ACN, va saber que se'l buscava arran d'una notícia que li va enviar un amic i ell mateix va sortir del veler a dir als seus cercadors que devia ser ell el desaparegut.



No hi ha negligència

Aquest gran desplegament de mitjans per trobar el jove i com ha acabat la història torna a posar a sobre la taula el cobrament de rescats i si en aquet cas, hi va haver algun tipus de conducta negligent però fonts de la Guàrdia Civil asseguren que no. Ja que tant els alertants com el jove no van tenir cap conducta penalitzable.

Es tracta d'un cas similar als dos que es van viure aquest estiu a l'Estartit i Roses, que també van obligar a un fort desplegament de mitjans però, finalment, els desapareguts estavan sans i estalvis.

El cap de setmana del 13 de juliol es van produir els dos fets. El primer va tenir lloc a l'Estartit i fins i tot Protecció Civil el va publicitar a les xarxes socials. En aquest cas, el 112 va rebre una trucada diumenge a la nit en què s'alertava que el vent s'havia endut mar endins un inflable amb dues noies alemanyes de 15 anys a l'Estartit. El pare de les menors va veure com, empès pel vent, l'inflable s'allunyava mar endins i es va activar el dispositiu de recerca per terra, mar i aire.

Finalment, es va saber que en realitat, les dues noies, en veure que no podien controlar la trajectòria de l'inflable, van deixar-lo anar i van tornar nedant fins al port de l'Estartit. Les menors no van avisar els seus familiars i el dispositiu va seguir actiu. La Policia Local al final va localitzar les noies passades les 11 de la nit, que ja eren amb la mare.

El cas de Roses va ser diferent. Durant la tarda de dissabte i fins a la nit, els cossos d'emergències es van bolcar en la recerca d'un banyista desaparegut a la platja del Rastrell. Va ser un gran dispositiu que va comptar amb mitjans aeris i terrestres de diversos cossos. Els amics del desaparegut, de nacionalitat bielorussa, van trobar-lo a faltar després que entrés a l'aigua per banyar-se i no tornés a la sorra. Al cap d'unes hores, se'l va localitzar en un taxi a la Jonquera. presumiblement després d'anar a un prostíbul. Això va ser al cap d'unes hores i, per tant, l'home havia pogut sortir pel seu propi peu sense dir res a ningú i havia marxat a la Jonquera.