Bandera groga a platges de l'Escala i Sant Pere per avís de meduses

Protecció Civil va alertar ahir de la presència de meduses en cinc platges de Sant Pere Pescador i una de l'Escala, on durant el matí va onejar-hi la bandera groga. A primera hora del matí eren sis les zones de bany on s'alertava de la presència de l'espècie urticant, tot i que durant el dia l'estat de la platja va canviar i al migdia n'eren tres, les afectades.

Les zones afectades a Sant Pere Pescador van ser la platja de Can Martinet, can Sopa, cal Cristià, cortal de la Devesa, el Riuet i, a l'Escala, la platja del Poble. A la tarda, l'alerta es va traslladar cap al sud, direcció l'Escala, i es va activar la bandera groga a laplatja de Riells i al Moll Grec. Les de l'Alt Empordà van ser les úniques platges de la Costa Brava on ahir va onejar-hi la bandera groga, segons Protecció Civil.

Concretament es tracta de la medusa born blau ( Rhizostoma pulmo). És la medusa de major grandària de la costa catalana, de color blanc o lleugerament blavós i amb capacitat urticant «mitjana» que pot produir efectes importants sobre els humans. Es recomana evitar tot contacte amb aquesta medusa així com amb la secreció que produeix perquè també pot contenir cèl·lules urticants.

A la resta del litoral català, ahir es va prohibir el bany amb bandera groga a Badalona i al Garraf també per presència de meduses a les platges.