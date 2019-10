L'Ajuntament de Figueres pujarà el sou als treballadors de Fisersa

L'Ajuntament de Figueres millorarà les condicions laborals dels treballadors municipals de l'empresa municipal Fisersa (Figueres de Serveis, SA) que s'encarrega de la gestió integral del cicle de l'aigua a Figueres i Vilafant, així com del transport públic col·lectiu, aparcaments regulats i el servei de grua municipal de Figueres. S'ha acordat ratificar el nou conveni col·lectiu amb els treballadors de l'empresa per als anys 2019-2021.

Aquest nou acord suposa una adequació de l'estructura professional i salarial que permetrà, segons l'Ajuntament, reduir diferències entre grups professionals, augmentar la polivalència funcional del personal i atendre de forma més àgil les situacions d'averies o imprevistos en el servei.

Tanmateix, el nou conveni col·lectiu permetrà la millora de les condicions econòmiques dels treballadors amb un increment global del salari del 2,25% amb efectes des del pròxim 1 de desembre, així com un increment addicional del 0,25% amb efectes a 1 de juliol de 2019, condicionat a l'increment del PIB.



L'extinció d'Ecoserveis

Les millores es produeixen justament quan s'està pendent de l'extinció de l'empresa de capital mixt Ecoserveis, el personal de la qual tenia un sou superior. L'adjudicació de la nova concessió està aturada fins que el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic no resolgui els recursos interposats per les empreses finalistes.

Però un cop aquesta nova concessió entri en funcionament, part de la plantilla d'Ecoserveis passarà a formar part de Fisersa. Les condicions laborals ja van ser motiu de vaga dels treballadors d'Ecoserveis el desembre del 2016, que demanaven que es garantissin les condicions laborals del personal que s'integrés a l'empresa municipal i que no es produïssin acomiadaments.

Paral·lelament, s'encarregarà a una empresa externa la redacció de la valoració de llocs de treball mitjançant licitació des de Fisersa, segons ha explicat el vicealcalde Pere Casellas. El regidor ja va manifestar el passat mes d'agost que la voluntat era desencallar aquest tràmit perquè «donat el moment» es pugui impulsar la reclamada equiparació salarial a l'alça entre ambdues plantilles. «No hi ha d'haver cap temença que es rebaixi el sou o s'acomiadi ningú. Els treballadors d'Ecoserveis no han de patir per la seva integració a Fisersa», deia Casellas.

D'aquesta manera es resoldria una de les principals reivindicacions del personal municipal.