Junts per Figueres proposa expulsar el PSC del govern per posar-s'hi ells

El grup municipal de Junts per Figueres ha demanat a l'alcaldessa, Agnès Lladó (ERC), que trenqui el pacte amb el PSC en resposta a la sentència de l'1-O i s'ha ofert a entrar a formar part del govern en substició dels quatre regidors socialistes. L'oferiment és «sense condicions» ni «dedicacions», segons va explicar ahir el portaveu de Junts, Jordi Masquef.

La formació es va reunir ahir al matí amb l'alcaldessa per traslladar-li la proposta per formar govern mantenint el pacte actual amb Canviem i Guanyem Figueres. «En moments excepcionals cal aplicar solucions excepcionals», va dir ahir Masquef en referència a la futura sentència de l'1-O que es donarà a conèixer aviat.

En una compareixença als mitjans, Masquef va defensar la formació d'un govern «d'unitat, sobiranista i compromès amb la defensa de les institucions catalanes». El portaveu també va assegurar que l'entrada a govern dels vuit regidors de Junts seria sense contrapartides ni retribucions i que tampoc reclamarien l'alcaldia.

Per a Jordi Masquef, «l'Ajuntament no pot afrontar la sentència amb un govern on hi ha el PSC, que va avalar el 155 i avui torna a amenaçar d'aplicar-lo». El portaveu considera a més que el govern passaria a estar format per una «amplíssima majoria» de 15 regidors i que, a més, traslladaria a la ciutadania una «unitat d'acció municipal» en la reacció a la sentència.

A més, des del grup defensen que l'entrada a govern dels vuit regidors «en cap cas» suposaria empitjorar la situació de les arques municipals perquè no demanen dedicacions, van dir recordant que els socialistes en tenen dues d'exclusives i una de parcial. La proposta de Junts «no té data de caducitat» però consideren que «els fets es precipitaran» i que el pacte amb el PSC «no es podrà sostenir després de la sentència».

Masquef també va insistir que l'entrada del grup a govern es correspondria amb els resultats electorals del 26 de maig, quan Junts va aconseguir vuit regidors però van quedar fora del govern pel pacte a quatre bandes.

La proposta per expulsar el PSC, però, ha tingut poc recorregut. Tot i que Jordi Masquef va assegurar que l'alcaldessa els hauria traslladat que en política «tot és possible», fonts municipals han titllat l'oferiment d' «ocurrència».



Trenta pactes PDeCAT-PSC

Agnès Lladó no va voler fer declaracions. Aquestes mateixes fonts asseguren que el govern local «funciona» i recorden que el PDeCat governa amb pactes amb el PSC en, almenys, una trentena d'administracions a Catalunya.

Per la seva banda, Guanyem Figueres va qualificar de «cínica» i «desafortunada» la proposta de Junts, a través d'un comunicat. El grup integrant del govern figuerenc referma el seu compromís per «transformar» la ciutat i carrega contra la «mala gestió» dels convergents, que van governar durant dotze anys. Afegeixen que el pacte és «ferm» per una qüestió de «responsabilitat» i els acusa de confondre l'electorat independentista.