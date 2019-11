Figueres dona 115 ajuts a estudiants per a abonaments de transport públic

L'Ajuntament de Figueres ha concedit un total de 115 ajudes econòmiques per als estudiants de Figueres entre els 16 i 25 anys i que durant el curs acadèmic 2018-2019 han cursat estudis de grau universitari i de grau mitjà o superior.

La presentació de sol·licituds per gaudir de la bonificació en els títols de transport per al curs passat va finalitzar el 16 d'agost i, ara, l'Ajuntament ha resolt concedir l'ajuda a 115 de les 121 sol·licituds formulades, que permetran la bonificació del 30% dels trens d'alta velocitat i fins al 40% del preu dels abonaments per als trens de mitja distància. Des de l'any 2015, l'Ajuntament ha impulsat la subvenció per als estudiants que diàriament agafen el transport públic per desplaçar-se fins als centres.