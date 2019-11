Endesa fa millores al barri del Culubret per reduir l'impacte dels talls de llum

La companyia Endesa inverteix en millores al barri del Culubret de Figueres, que des de fa anys pateix recurrents talls de llum. L'empresa va iniciar ahir la reforma integral del centre de transformació que hi ha al carrer Marià Fortuny. Se substitueix per un d'automàtic que es podrà controlar a distància en situacions de desconnexió fortuïta de la xarxa elèctrica. A més, s'instal·larà un grup electrogen per seguir garantint el subministrament als veïns durant aquestes interrupcions. Tot plegat suposa una inversió superior als 25.000 euros.

Aquestes millores són reclamacions que tant l'Ajuntament com els veïns havien fet en nombroses ocasions a Endesa, que mai fins ara s'hi havia mostrar predisposada. Els habituals talls de llum que pateix el barri, al sector oest de la ciutat, s'han atribuït en nombroses ocasions a les pujades de tensió per les connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica relacionades amb el cultiu de marihuana, i precisament l'estiu de fa dos anys el centre transformador es va incendiar.

Segons fonts de la companyia, aquesta intervenció no s'havia fet fins ara perquè abans calia sanejar les instal·lacions elèctriques del barri.

El nou centre transformador evitarà el desplaçament dels tècnics i es podrà comandar i accionar a distància. Així, des del centre de control de la companyia es podrà reconnectar i evitar el trasllat de la brigada.

Ahir els operaris treballaven al barri del Culubret en la renovació d'aquesta instal·lació custodiats per la Guàrdia Urbana. Segons va explicar Endesa, es va instal·lar un generador mentre duraven aquests treballs per no haver de tallar la llum en una zona que ja en pateix de recurrents i per no agreujar-ho més.

«Les gestions fetes per acabar del tot amb els talls de llum a la zona nord-oest van prenent forma», assegura l'alcaldessa, Agnès Lladó, qui defensa que el govern «segueix treballant» per garantir «el benestar de tots els veïns i veïnes de la zona» i evitar els talls de llum que «tant els perjudiquen en el seu dia a dia».



Talls arreu de la ciutat

D'altra banda, s'han produït repetits talls de llum arreu de la ciutat en els últims mesos que han afectat tant l'enllumenat públic com els habitatges i han deixat a les fosques carrers i barris d'arreu de la ciutat –no només del Culubret i Sant Joan, on els talls s'han cronificat. L'alcaldessa, Agnès Lladó, ho atribuïa en el darrer ple municipal a una «manca d'inversió» d'Endesa en la xarxa elèctrica de Figueres.

Només en el passat mes d'octubre es van produir tres talls a la ciutat: els dies 14, 20 i 21. La primera de les afectacions es va produir per una avaria en una línia subterrània i va deixar sense llum prop d'un centenar de clients del centre. La del 20 d'octubre va ser arran de la caiguda d'un arbre en una línia elèctrica i va afectar 2.600 clients del centre, estació i Vilatenim, i el dia següent, el 21, se'n produïa una altra per una autovàlvula que va fallar i que va tenir afectació també a Vilatenim. Endesa defensa que precisament la incidència que va tenir més afectació va ser per causes «alienes» a la companyia.