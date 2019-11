Els Mossos impedeixen el bloqueig de la frontera a Puigcerdà

Un dispositiu dels Mossos d'Esquadra amb agents distribuïts pels principals vials d'accés a la frontera han impedit aquest matí que un grup reduït de manifestants tallessin el pas a l'estat francès a Puigcerdà.

Des de les xarxes socials, les bases sobiranistes havien fet una crida a bloquejar la frontera, per on durant tota la nit i matí han anat passant camions que esquivaven el tall de la Jonquera.

La concentració, però, no ha estat prou nombrosa i s'ha limitat a una marxa lenta i l'intent de col·lapsar els passos de vianants de la carretera N-152 que condueix a la Guingueta d'Ix. Els agents han obligat els vianants a circular i deixar lliure el vial per tal que no es tallés el trànsit.

Els manifestants que s'hi van acostant continuen amb la voluntat de fer nous intents de bloquejar el trànsit a partir del migdia.