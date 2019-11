Ja se sap que tots i cadascun dels processos electorals tenen les seves pròpies característiques i són els resultats de les circumstàncies canviants de la vida personal i pública; per això es diu que els resultats d'una determinada convocatòria, els de les recents generals per exemple, no són extrapolables a d'altres, unes municipals, per no anar més lluny.Ja em perdonaran, doncs, benvolguts lectors, la meva gosadia, però precisament per això, perquè les circumstàncies generals i particulars són canviants, no m'he pogut estar de fer la prova de, a tenor dels recomptes de la convocatòria a Corts, quin és l'estat sentimental polític figuerenc actual, i com s'hagués traduït en termes de govern local extrapolant les dades com si es tractés d'unes municipals.

En aquesta tessitura, podem afirmar que la polimòrfica, policonceptual o polinominativa Convergència passaria de vuit a quatre regidors; ERC pujaria de cinc a sis; el PSC es mantindria amb quatre però només amb 15 vots més n'hi traurien un a ERC; la polièdrica Guanyem Figueres, tornant als seus orígens i desmembrant-se, recuperaria dos regidors per la franquícia catalana de les Unides, i un per a la CUP; Vox guanyaria dos regidors, al PP n'hi tornaria un des del no-res, i Ciutadans es quedaria amb un pels dos que ara té.

Majoria d'esquerres, doncs, amb 13 regidors enfront dels 8 de centredreta (no crec que els Junts per alguna cosa se m'enfadin per incloure'ls, segons aquesta simple classificació en el grup de Vox, PP i Ciutadans), i lleugera majoria independentista amb 11 representants (ara els poso a l'altre costat) enfront de 10 tret que els d'En Comú Podem, a més de declarar-se partidaris del dret a decidir, votessin que sí en un suposat referèndum.

Però, en fi, benvolguts lectors, no em facin cas que tot no ha estat res més que un mer divertiment ajudat per la corresponent taula de càlcul.

Aquest pot ser només el retrat d'un instant, i ja se sap que les circumstàncies canvien, de vegades de la nit al dia, vegin sinó l'abraçada quasi apostòlica de Pedro i Pablo, i els interessos i les visions i anàlisi que fem de la realitat també.