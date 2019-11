La segona regidora d'ERC de la Jonquera investigada per tallar l'AP-7 tampoc declara davant de la Guàrdia Civil

La regidora d'ERC a la Jonquera, Marta Collell, tampoc ha declarat aquest dijous davant de la Guàrdia Civil per un possible delicte de desordres públics. Collell ha seguit els passos de l'altre regidor republicà investigat, Jaume Ricart, que aquest dilluns també va ser citat a la comandància de Girona.

Segons el seu advocat, Joan Ferrer, els dos edils s'han acollit al dret a no declarar perquè no tenen "més informació" que la seva suposada presència al tall a l'AP-7 al seu pas pel municipi entre el 18 i el 19 d'octubre. Ferrer ha retret que haguessin sortit "amb més preguntes que respostes", ja que volen saber per què "la Guàrdia Civil està investigant els fets, quan la policia de Catalunya són els Mossos d'Esquadra".