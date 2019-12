L'Ajuntament de Vilafant aprova una partida per millorar el carrer Santa Llogaia

L'Ajuntament de Vilafant, encapçalat pel govern socialista de Consol Cantenys, ha aprovat una partida per millorar el carrer Santa Llogaia en els seus nous pressupostos. Ciutadans va presentar una moció sol·licitant millores per al carrer que finalment s'ha aprovat. La nova partida específica encara no està reflectida en el pressupost, un fet que segons la portaveu de Cs, Rebeca López, condiciona la negociacó del pressupost al fet que el «govern concreti partides econòmiques concretes per suprimir les barreres arquitectòniques» i endegui el soterrament de les línies de servei públic com el cablejat elèctric i telefònic.

López va celebrar-ne l'aprovació però va avisar que «és molt fàcil venir al ple, dir que sí a tot i després no fer res, així que nosaltres vetllarem perquè les obres de millora s'executin en la seva totalitat», va remarcar López, qui considera necessari abordar la situació del carrer Santa Llogaia amb urgència només iniciar-se el 2020.

La regidora va recordar que «l'any 2015 l'Associació de les Forques va elaborar un informe fotogràfic amb 73 punts on s'havien d'eliminar les barreres arquitectòniques» i va lamentar que «encara està tot igual» abans d'esmentar que «aleshores, com ara, manava el PSC».