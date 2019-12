Els abocaments incontrolats al sector oest de Figueres persisteixen

Els abocaments incontrolats al sector oest de Figueres s'han cronificat. Als afores del barri del Culubret són recurrents les muntanyes de deixalles, voluminosos i restes del cultiu de marihuana. Majoritàriament s'acumulen a l'entorn de l'espai protegit de les Basses del Terrisser, on l'Ajuntament ja va instal·lar obstacles per evitar l'accés de vehicles. Tot i les mesures aplicades pel consistori, els abocaments no s'han reduït, sinó tot el contrari: persisteixen. I després de ser retirades les deixalles, poc després n'hi tornen a aparèixer.

Però els residus també s'acumulen al barri. I és que en nombroses ocasions els veïns han denunciat abocaments a fora del contenidor que embruten la via pública. Aquesta mateixa setmana, se'n feien ressò. I fins i tot denunciaven restes d'animals procedents d'algun establiment càrnic.

El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que l'Ajuntament encarregarà a una empresa externa la retirada de les deixalles que s'acumulen als marges de la carretera de Llers. Diu ser conscient de la problemàtica i insiteix en el compromís de l'equip de govern per combatre-ho.

Precisament fa un any, Casellas, aleshores a l'oposició, evidenciava els abocaments incontrolats a la riera Galligans, un punt on actualment encara es tiren deixalles. «És una cosa que jo vaig denunciar en el seu moment i ara he de veure com ho solucionem», diu el regidor. Precisament poc després de denunciar-ho, l'anterior govern va ordenar-ne la neteja, però dies després s'hi tornaven a produir abocaments.



Requeriments als propietaris

Una de les solucions que proposa, a més d'ordenar la retirada de les deixalles que s'acumulen en els camps a les immediateses del sector oest, és la d'enviar requeriments als propietaris d'aquests terrenys. A més, també defensa la necessitat d'augmentar la vigilància. Al respecte, recorda el compromís per incrementar la plantilla de la Guàrdia Urbana.

Però els abocaments incontrolats posen de manifest dos problemes latents a la ciutat des de fa temps: d'una banda, l'incivisme, i d'una altra, el cultiu de marihuana. L'acumulació de deixalles no és exclusiu d'aquest sector. Al centre de Figueres també es generen abocaments al voltant dels contenidors.

L'equip de govern vincula la l'adjudicació del nou servei de recollida de residus, tombat pel Tribunal de Contractes del Sector Públic, amb la millora de la neteja a la ciutat. L'Ajuntament ja va engegar un pla de xoc de neteja a l'espera que arribés aquesta resolució a finals d'any i, en ser desfavorable, s'està preparant un pla per compensar la mala gestió de l'actual empresa, Ecoserveis. La neteja s'ha reforçat en algunes zones i s'ha llogat maquinària perquè l'actual és obsoleta.