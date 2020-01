Roses prepara el canvi al servei de neteja després de dos anys encallat

L'Ajuntament de Roses i l'adjudicatària del servei d'escombraries, de la neteja viària i gestió de la deixalleria ja es preparen pel relleu. L'Ajuntament ha de dissoldre l'actual empresa mixta Rosesnet que ofereix el servei i l'adjudictària ha d'adquirir maquinària per poder fer front al servei en el qual s'espera fer el relleu en un parell de mesos. Des de fa dos anys l'Ajuntament intentava fer efectiu el canvi però recursos de les empreses que es presentaven al concurs ho van aturar. El contracte s'ha adjudicat per 17.682.458,11 euros i un termini d'execució de quatre anys amb una possible pròrroga de dos.

L'adjudicatària és Foment de Construcciones y Contratas Medio Ambiente S.A. Durant el procés dues de les empreses que es van presentar van quedar excloses i van presentar recurs, va explicar el regidor de Serveis Públics Juan Manuel Fernández, durant l'aprovació de l'adjudicació.

GBI-Sersall va quedar exclosa abans de la licitació per incomplir el plec de clàusules i el Tribunal de Comptes va donar la raó a l'Ajuntament. El procés va continuar però l'UTE GBI Serveis, SAU i Sersall, 95 va presentar un nou recurs i va demanar la suspensió cautelar i va aturar de nou la tramitaició.

El procés ha estat llarg , han calgut dos anys i ho ha hagut de resoldre el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

L'aprovació es va fer fa unes setmanes i ara tant l'Ajuntament com l'adjudicatària han de resoldre diversos tràmits abans de fer el relleu.

Des de fa més de deu anys presenta el servei, Rosesnet, una societat mixta, amb capital públic i privat. L'envelliment de la maquinària requereix d'una forta inversió. El regidor d'Infraestructures i Serveis Públics afegia, a més, que el municipi no ha estat tan net com hauria d'haver estat. I han tingut problemes per recollir els voluminosos.

La nova empresa haurà de fer front a la inversió per renovar la maquinària. El canvi no deixarà al carrer el personal de Rosesnet que es mantindrà, tal com estableix el contracte.

Pel que fa a Rosesnet, l'alcaldessa, Montse Mindan, va exposar que ara s'haurà de procedir a la liquidació i dissolució de l'empresa. El canvi s'espera que es pugui fer abans d'uns tres mesos.

Foment de Construcciones assumirà el contracte de servei de recollida i transport dels residus sòlids urbans, de neteja viària i de platges i de gestió de la deixalleria municipal.

Això suposarà que s'encarregarà de: recollida dels residus sòlids urbans d'origen domiciliari i comercial del municipi, transport dels residus fins a plantes de tractaments, neteja viària i de platges, gestió de la deixalleria municipal i gestió del dipòsit de vehicles fora d'ús.