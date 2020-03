Figueres comença l'ampliació del centre Ferran Sunyer, projectada fa nou anys

Les obres d'ampliació del Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer de Figueres, projectades des de l'any 2011, han començat aquesta setmana. L'actual edifici acull la seu de l'Escola Oficial d'Idiomes i la segona fase consisteix a aixecar un edifici bessó al ja existent. Els treballs tenen un cost de 946.510 euros, estan cofinançats pel fons europeu FEDER i s'allargaran durant vuit mesos.

Les obres es van licitar el mes d'agost i es van adjudicar a la baixa el mes de novembre a l'empresa a l'empresa Construo Construccions Generals SL. Inicialment s'havien pressupostat en 1.081.849 euros.

El projecte contempla la construcció d'un edifici adjacent i amb les mateixes dimensions que l'actual complex del recinte firal, de 548 metres quadrats, la majoria dels quals es distribuiran a la primera planta. Així, el conjunt del complex passarà a tenir una superfície construïda de 2.260 metres quadrats.

El nou edifici està previst que es destini a un espai per a la innovació i emprenedoria, amb un viver d'empreses. De fet, està integrat per cinc mòduls d'empreses, nou mòduls de treball, tres espais relacionals, un espai comú del viver d'empreses, un servei tècnic i dues aules amb opció de convertir-se en una aula magna.

El projecte del Centre de Formació es configura amb plantes diàfanes, de forma rectangular, amb un nucli d'accessos i instal·lacions centrals. Connecta directament amb la planta soterrani mitjançant un ascensor i amb els pisos superiors amb una escala oberta i amb llum natural.

Segons recull la memòria del projecte, la planta baixa acollirà les aules i permetrà ampliar les activitats formatives de l'actual centre, que necessitava més espai. En relació amb el pis superior, es destinarà a espais de treball i sales de reunions per a les empreses que s'hi instal·lin, amb l'objectiu de donar suport i afavorir l'activitat econòmica a Figueres i facilitar-ne la seva consolidació a la ciutat. Inicialment aquest viver d'empreses estava previst al castell de Sant Ferran, tal com recull la sol·licitud per la subvenció FEDER, però finalment s'ha optat per canviar la ubicació.



Disset anys de la primera pedra

La primera pedra de l'edifici es va col·locar el 2003, però no es va començar a construir fins set anys després, el 2011. Ja aleshores es preveia la seva ampliació, que no s'ha desencallat fins passats gairebé vuit anys. La construcció de l'equipament, a més, permetrà fer un nexe entre el polígon i el centre. Les obres de la segona fase eren un dels acords per l'aprovació dels pressupostos del 2017 entre el govern del PDeCAT i ERC, actualment a l'alcaldia.