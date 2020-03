Figueres guardona sis treballs contra la desigualtat de gènere

Figueres va lliurar divendres passat els Premis 8 de Març Maria Rosa Ymbert contra la desigualtat de gènere a sis treballs d'alumnes de tercert i quart d'ESO. El guardó vol ser un homenatge a la figura d'Ymbert pel seu compromís en la igualtat entre homes i dones.

L'acte d'entrega de premis es va celebrar a la sala de plens de l'ajuntament en la catorzena edició del premi.

Enguany s'hi havien presentat dotze propostes en la categoria literària i nou en la plàstica, de les quals sis han resultat premiades.

En la categoria literària, el primer premi se l'ha endut Roba neta, de Júlia Quintana Tarradas, de l'Institut Alexandre Deulofeu; el segon premi, per a Aunque sean de oro, las cadenas son cadenas, de Rania Ben Jilali Badih, de l'institut Ramon Muntaner, i el tercer per a Poder utòpic, de Pep Güell Rigall, de l'institut de Vilafant.

En categoria plàstica, la guanyadora va ser Lyzzy Contreras, de l'onstitut Cap Norfeu de Roses, per Atrapada; el segon se'l va endur Jugar no té gènere, d'Ènia Batlle Jacomet, alumne de l'institut Cendrassos, i el tercer premi va ser per a Dibuix sense títol, de Cèlia Prats Bartolomé, de l'institut Castelló d'Empúries.