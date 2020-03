Les vendes de vins de la DO Empordà es desplomen

El sector del vi de l'Empordà pateix amb força les conseqüències de la crisi del coronavirus i segons les primeres estimacions dels cellers empordanesos, les vendes de vins de la DO Empordà han registrat un descens d'entre el 90 i el 100 per cent des de l'aplicació de les mesures de confinament. Els cellers estan 'molt preocupats' per la situació però alhora actius per afrontar una realitat adversa i han impulsat una campanya per reactivar les vendes.

En les darreres dues setmanes, els principals canals de venda de vi de l'Empordà, com el de la restauració, la venda directa o l'exportació, han quedat pràcticament tancats o aturats. Ara mateix, els usuaris només poden adquirir vins en alguns supermercats i comerços de barri o a les botigues online dels cellers que estan operatives. També es mantenen obertes, de moment, les agrobotigues de les cooperatives d'Empordàlia, Garriguella i Espolla que, a banda de vi, també estan oferint a les seves poblacions altres productes alimentaris de primera necessitat com llegums, arròs o pasta. En el cas de l'agrobotiga de Pau, Empordàlia és l'únic establiment que subministra pa al municipi.

A causa de la situació, els cellers empordanesos han començat a aplicar expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) sobretot entre el personal dedicat a l'enoturisme. Els cellers, en canvi, mantenen les feines agrícoles a les vinyes aplicant les mesures de protecció entre el seu personal.

Reactivar el sector

Per tot plegat, el Consell Regulador de la DO Empordà i els cellers empordanesos han posat en marxa la campanya #EmpordaDesdeCasa que proposa consumir vins de la denominació des de casa per mirar de reactivar les vendes que pràcticament s'han aturat. Des del passat cap de setmana, el consell regulador i els cellers empordanesos han fet una crida perquè els seus usuaris de Facebook, Twitter i Instagram consumeixin vins empordanesos des de casa i ho comparteixin a les seves xarxes socials amb l'etiqueta #EmpordaDesdeCasa.



Diversos enòlegs, sommeliers i restauradors participen aquests dies a la campanya publicant vídeos on en primer lloc animem a la població a quedar-se a casa i després proposen un brindis amb un vi DO Empordà per agrair la feina dels col·lectius que lluiten contra el coronavirus o per donar suport a sectors, com el de la restauració, que també travessen moments molt difícils.

Dins de la mateixa campanya, el Consell Regulador i els cellers empordanesos organitzaran aquest cap de setmana un tast online de vins empordanesos a través del perfil d'instagram de la denominació de l'Empordà. Al tast hi participaran cellerers de l'Empordà i diversos convidats que dissabte vinent al migdia proposaran una activitat lúdica durant aquests dies de confinament.