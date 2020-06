Bàscara respondrà dijous al matí el requeriment d'Educació

L'Ajuntament de Bàscara està preparant una resposta pel requeriment del Departament d'Educació en què instava al govern local a obrir l'escola en menys de 24 hores.

L'alcalde del municipi, Narcís Saurina, ha detallat que el requeriment el van rebre aquest dimarts a primera hora de la tarda i per això consideren que malgrat aquest dimecres s'esgoti el termini, l'escola no pot obrir fins dijous. Per això enviaran la seva carta de resposta al requeriment aquest dijous a les vuit del matí. Segons Saurina, han preparat un document "responent totes les preguntes" que Educació els va plantejar. Per altra banda, l'alcalde ha afirmat que l'afectació real del tancament de l'escola aquesta setmana és només per a dos alumnes de parvulari.

