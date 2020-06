Educació diu que obrir «no és optatiu» en fase 2 i que l'escola de Bàscara ho farà «al més aviat possible»

El director general de Centres Públics del Departament d'Educació, Josep Gonzalez-Cambray, ha afirmat que "no és optatiu" obrir les escoles i instituts en fase 2 i ha assegurat que la de Bàscara ho farà "al més aviat possible". Cambray ha explicat en declaracions a TV3 que ja han enviat el requeriment a l'Ajuntament de Bàscara, que dilluns no va permetre l'obertura de l'escola, i ha assegurat que es veurà com avancen les converses i es prendran "les decisions oportunes". En total, el passat dilluns no van obrir fins a sis centres, per diverses circumstàncies. Pel que fa la reobertura de la resta d'escoles que dilluns passin a fase 2, ha garantit que si no ho fan dilluns "o faran en els dies següents". "Tots obriran", ha garantit.

"El que no podem fer és que els infants de Bàscara no tinguin dret a l'educació i les famílies que ho precisen no puguin anar a l'escola. No pot passar ni que els centres estiguin tancats, perquè estem enmig preinscripció. Els centres han d'estar oberts", ha declarat.

González-Cambray ha reconegut que hi poden haver incerteses per part dels centres però ha assegurat que la inspecció d'educació està treballant amb tots per tal de poder garantir l'obertura. Ha afegit que també s'està aprenent a base d'obrir i trobar-se "amb les dificultats reals" i que totes aquelles que tinguin dubtes ho estant podent comunicar ara a Educació i es farà un treball conjunt per garantir l'obertura el dia que toca.

Sobre les crítiques de la comunitat educativa per no poder garantir la distància de seguretat en algunes situacions, González-Cambray ha afirmat que per això hi ha material de protecció i ha afirmat que aquest mateix problema també pot existir al setembre. "El que no podem fer és no obrir fins que no es donin les millors condicions possibles", ha declarat.

Pel que fa a les escoles bressol, moltes de les quals ja han anunciat que no obrirà, ha concretat que són de titularitat municipal i que Educació no les farà obrir perquè, a més, "no és ensenyament obligatori". D'altra banda, ha afirmat que es farà un seguiment de si canvien les condicions sanitàries ja que aquests centres acostumen a oferir servei també al juliol, quan la situació epidemiològica pot ser diferent a l'actual.

El director general ha reconegut "desajustos" en el procés de preinscripció amb la publicació de les llistes de sol·licituds però ha afirmat que s'estan "resolent".



No descarta haver de tancar escoles el curs vinent

González-Cambray ha afirmat que el gran repte arribarà al setembre i ha apuntat que "ningú ni res" descarta que les escoles hagin de tancar per un període curt de temps durant el proper curs, segons l'evolució de la pandèmia.

Per això, ha destacat la importància de desplegar el Pla d'educació digital per tal de garantir no només la connectivitat dels alumnes sinó que aquesta sigui pedagògica. Com ja va fer aquest dilluns el conseller d'Educació, Josep Bargalló, el director general ha reconegut que aquest curs no s'ha pogut arribar amb tothom amb problemes de connectivitat i que es continuarà treballant en aquesta direcció.

González-Cambray ha afirmat que "tampoc està descartat" un sistema híbrid, tot i que ha insistit que l'objectiu és la màxima presencialitat possible. "El curs serà educativament presencial", ha manifestat.

D'altra banda, ha explicat que durant el juliol i l'agost es faran les proves mèdiques al personal vulnerable per determinar si poden començar el curs presencialment al setembre.

