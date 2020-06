Tallen la N-260 a Llançà per protestar en contra de la delinqüència al municipi

Una cinquantena de veïns de Llançà (Alt Empordà) han tallat aquest dimarts al vespre la carretera N-260 durant una hora per protestar en contra de la delinqüència al municipi. La mobilització ha començat a dos quarts de vuit del vespre davant de l'Ajuntament on han cridat que "no és racisme, és seguretat". De fet, la majoria de veïns han volgut desvincular la protesta de les acusacions xenòfobes i han demanat més presència policial. Posteriorment els veïns s'han dirigit fins a la carretera on han tallat el trànsit en ambdues direccions entre vuit i nou del vespre. Això ha provocat que alguns dels conductors s'enfadessin i han arribat a amenaçar un dels manifestants amb una navalla.

Nova jornada de protestes al municipi de Llançà (Alt Empordà) en contra de la delinqüència aquest dimarts al vespre. La convocatòria ha unit a pràcticament un centenar de persones davant de l'Ajuntament per segon dia consecutiu, a dos quarts de vuit. Els veïns han cridat indignats "no és racisme, és seguretat". De fet, han reivindicat que la mobilització no és contra els ocupes que hi ha al municipi, sinó contra l'augment de robatoris violents que s'han registrat a Llançà en les últimes setmanes.

Els organitzadors han convertit la concentració en una marxa per tallar l'N-260, la carretera que uneix Portbou amb Figueres. Des de les vuit del vespre, els veïns han impedit la circulació en els dos sentits de la marxa, generant llargues cues per entrar i sortir del municipi. Els manifestants han començat a avançar per la carretera fins a l'alçada del cementiri, on pràcticament és impossible desviar-se per seguir el traçat de la carretera fins a Portbou.

Durant una hora, els veïns han mantingut la protesta. Alguns d'ells s'han assegut al mig de la carretera. Tots ells han seguit reclamant "més seguretat" i "més presència policial". Davant del col·lapse que ha originat la protesta, l'alcalde del municipi ha demanat als veïns que abandonessin el tall de la carretera, assegurant que s'estava actuant a diferents instàncies de l'administració.

Tot i així, els impulsors han mantingut el tall de l'N-260 fins les nou del vespre, quan han decidit abandonar la carretera per tornar a casa. Al llarg d'aquesta hora, alguns dels conductors atrapats han protagonitzat escenes de tensió amb els veïns demanant a crits que els deixessin passar.

A les nou del vespre, quan la gent ja tornava cap a casa, un dels conductors que hi havia a la riera del municipi ha començat a increpar als manifestants. A un d'ells l'ha amenaçat amb una navalla al coll, provocant-li un petit tall que de seguida han curat. Després, el vehicle ha marxat ràpidament per la riera que va en paral·lel a la carretera principal. Tot i així, els Mossos han aconseguit interceptar el cotxe i han aturat l'autor dels fets.

Mobilització antiracista

Aquest dimecres al vespre, Llançà tornarà a ser escenari d'una nova protesta, en aquesta ocasió organitzada pel Moviment Antiracista Figuerenc. El motiu de la concentració és denunciar "el discurs d'odi" que segons la plataforma es va publicar durant la mobilització del dilluns.