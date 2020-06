La Fundació Salut Empordà ha rebut prop de 150.000 euros en donacions pel coronavirus, durant l'estat d'alarma

La Fundació Salut Empordà ha rebut prop de 150.000 euros en donacions per lluitar contra el coronavirus, durant el temps que ha durat l'estat d'alarma. En concret han estat 149.683,96 euros que l'ens ha rebut principalment d'empreses privades, entitats, particulars i ajuntaments de la comarca. Els diners recaptats s'han destinat bàsicament a dos àmbits: millorar l'assistència i la seguretat dels usuaris i garantir el benestar dels professionals. A banda de la dotació econòmica, la FSE també ha rebut 136 donacions més en forma de material divers. En aquest sentit destaca els EPI de material sanitari com bates, guants de nitril o mascaretes de roba, a banda de productes d'alimentació, cosmètics o roba.

Els 150.000 euros han servit per comprar vuit monitors, reformar el Servei d'Urgències per atendre pacients en estat crític a l'hospital de Figueres, millorar el sistema de seguretat del centre i adquirir gel hidroalcohòlic. A més, també s'han destinat més de 42.000 euros en la confecció de roba per els EPI, s'ha comprat una rentadora nova per el servei de bugaderia a més de tovalloles per a les dutxes.

Finalment, també s'han lliurat descomptes en calçat i oci per a professionals sanitaris, així com una quarantena d'oferiments de particulars i empreses que s'han posat a disposició de l'entitat per desenvolupar tasques de voluntariat.

