Concentració antiracista a Llançà: «No volem que es criminalitzi els joves immigrats que ara viuen al poble»

Concentració antiracista aquest divendres a la tarda Llançà (Alt Empordà). La convocatòria de la plataforma antiracista de les comarques gironines arriba una setmana després de la mobilització durant la qual els Mossos d'Esquadra van haver d'escortar uns joves ocupes increpats i acusats de delinqüents. "No volem que es criminalitzi els joves immigrants que ara viuen al poble", recull el manifest que han llegit a la plaça de la Vila. Critiquen que es vinculi delinqüència amb origen: "Sabem que hi ha hagut actes de delinqüència. I sabem que hi ha pisos ocupats. Cal lluitar contra la delinqüència però compte a titllar de delinqüents els joves immigrats. Els delictes els cometen les persones, no col·lectius", subratlla el manifest.

Dilluns de la setmana passada, els Mossos es van haver d'endur escortats uns joves d'un pis ocupat que eren increpats i acusats de delinqüents per un centenar de veïns. Unes 150 persones s'havien concentrat davant l'Ajuntament per denunciar la inseguretat al poble. Després de demanar explicacions a l'alcalde, un grup de persones va anar fins al pis atribuint a aquests joves un increment de robatoris nocturns a interior d'habitatges.

Aquest divendres, la plataforma antiracista de les comarques gironines ha convocat una concentració per reclamar que es deixi de criminalitzar els joves racialitzats. "La majoria de la població no es considera racista i la majoria de la població fins i tot nega que a Catalunya hi hagi racisme, en canvi, per a nosaltres, persones racialitzades, el racisme és una realitat que no podem ignorar", han exposat al manifest que han llegit poc després de les sis de la tarda. La convocatòria, que inicialment es feia davant l'Ajuntament, s'ha traslladat a la plaça de la Vila.

La plataforma argumenta que per a molts joves el racisme "és tan real i tan quotidià com l'aire que respirem". En aquest punt, han recollit un conjunt d'actituds racistes que viuen en el dia a dia: "És el menyspreu que sentim que generen els nostres països, les nostres llengües, els nostres costums; és la por que veiem en els ulls dels que se separen de nosaltres quan passem pel carrer; és el rebuig que sentim en botigues en comentaris, insults o acudits".

També han denunciat la criminalització per part de la policia: "El racisme se'ns fa present cada vegada que la policia ens demana que ens identifiquem perquè busca un àrab, un negre o un llatinoamericà". "Quantes vegades us ha aturat a vosaltres la policia", interpel·la el manifest.

El text també critica les desigualtats com, per exemple, la impossibilitat de votar en les eleccions o les dificultats per llogar un habitatge i han carregat contra la llei d'estrangeria que converteix els migrats en "ciutadans de segona".

No criminalitzar per origen

La plataforma ha lamentat les mobilitzacions que demanen que se'ls faci fora o que acusen les persones racialitzades "de lladres, d'aprofitats, de ser una amenaça". I aquí, han denunciat les accions a Premià de Mar, a Mataró o a Llançà. "Sabem que hi ha hagut actes de delinqüència. I sabem que hi ha pisos ocupats. Cal lluitar contra la delinqüència però compte a titllar de delinqüents els joves immigrats. Els delictes els cometen les persones, no els col·lectius", exposa el manifest.

En aquest punt, han instat a "trobar solucions justes als problemes" i han remarcat que "qui té un pis on viure no ocupa pisos, qui pot pagar la llum no punxa electricitat i qui té dret a treballar no s'ha de passar el dia buscant-se la vida per sobreviure".

"No hem vingut aquí a titllar a ningú de racista, sabem que alguns veïns han establert relacions de veïnatge amb alguns dels joves immigrats, però el racisme existeix, nosaltres l'hem viscut i avui som aquí per dir que no estem disposats a seguir-lo suportant", han afirmat.

En declaracions als mitjans, un membre de la plataforma, Nagash Diallo, ha remarcat que cal "trobar solucions que no passin per criminalitzar ni atacar cap col·lectiu". "Venim aquí per donar veu a aquests joves perquè no poden sortir al carrer, potser no tot Llançà és racista però sí que hi ha actituds racistes", ha dit.

Finalment, el manifest subratlla que el racisme "neix de la desigualtat, la perpetua i la fa més gran". La plataforma anima tothom a fer una anàlisi profund per comprovar que la societat és racista: "Vivim en un mar de prejudicis i de negació del passat, de la creença en la superioritat d'Europa i on la defensa dels Estats passa per davant dels drets de les persones". Per això, advoquen per la convivència, la cohesió i la solidaritats per combatre la situació.