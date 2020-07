L'oposició reclama que el comerç de Vilatenim també pugui obrir en festiu

El ple de l'Ajuntament de Figueres va aprovar per unanimitat de tots els grups prorrogar quatre anys més la qualificació de municipi turístic que permet l'obertura en diumenges i festius als comerços del centre històric. La proposta, tot i que va ser avalada també per l'oposició (Junts i Cs), va ser també el focus de les crítiques per no incloure la zona de Vilatenim.

L'equip de govern (ERC, PSC, Canviem i Guanyem) va frenar l'estiu passat l'ampliació de municipi turístic fins a Vilatenim i la qualificació del centre s'havia de renovar aquest any. Ahir es va aprovar demanar a la Direcció General de Comerç una pròrroga.

Per a Cs, la decisió no és coherent tenint en compte l'anterior posicionament dels grups que integren el govern municipal. «Eren contraris a declarar Figueres municipi turístic. No deien que era un fracàs?», preguntava el regidor Héctor Amelló a l'alcaldessa, Agnès Lladó. I és que els grups del quadripartit s'havien manifestat quan eren a l'oposició davant l'ajuntament amb treballadors de Vilatenim per denunciar la precarització laboral que suposaria treballar els diumenges i festius.

El regidor d'Empresa i Ocupació, Jesús Quiroga, va defensar que exportar el comerç a grans superfícies de fora de la ciutat «degrada» el centre i que aquest no és el model que busca el govern.

Des de Junts, el portaveu, Jordi Masquef, va recriminar a l'alcaldessa aquesta concentració. «És lamentable l'escarni públic que vam patir l'any passat en primera persona instigat per vostès» va dir i va reclamar com a «necessari» fer de Vilatenim zona turística.

«Vostè no és el més adequat per parlar-nos d'escarni públic organitzat perquè quan vulgui podem parlar-ne d'un amb intents d'agressió inclosos», etzibava l'alcaldessa, en una clara referència a la tensió viscuda a la plaça de l'Ajuntament durant la seva investidura l'any passat. «Deixar entreveure que orquestro una agressió contra vostè a part de ser fals crec que és molt poc elegant», li responia Masquef.



Canvi d'estatuts de Fisersa

Per altra banda, el ple va modificar els estatuts de l'empresa mixta Fisersa SA per preparar-la per a una possible municipalització amb què està treballant el govern. S'han inclòs nous serveis que podria prestar (enllumenat públic i neteja viària) amb previ encàrrec de l'Ajuntament i reduir a quinze el nombre màxim d'integrants en el Consell d'Administració.

La moció d'ERC, Canviem i CUP-Guanyem per retirar la medalla d'or de la ciutat al rei emèrit Joan Carles I es va ajornar al ple d'agost per un problema de forma.