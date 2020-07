Detecten un cas positiu de Covid-19 a la plantilla de Fisersa-Ecoserveis

Un treballador de la societat de capital mixt Fisersa-Ecoserveis, participada per l'Ajuntament de Figueres, ha donat positiu en Covid-19. L'empresa que s'encarrega de la neteja viària de la ciutat i la recollida de les escombraries va começar a aplicar ahir els protocols de seguretat en conèixer el cas del treballador contagiat i es faran proves PCR a tota la plantilla, segons han detallat fonts municipals.

El treballador que ha donat positiu en les proves diagnòstiques treballa en el torn nocturn en equips de dues persones, tal com han confirmat aquestes mateixes fonts, per la qual cosa el seu company de torn està fent quarantena a l'espera del resultat de les proves PCR que es faran a tota la plantilla. La resta de treballadors no han estat aïllats ja que no haurien estat en contacte amb l'operari afectat. Tot i això, se'ls faran les proves per prevenció. Es tractaria, de moment, d'un únic cas i es descarta que hi hagi cap brot.



Brots a la comarca

Es dona el cas que la comarca de l'Alt Empordà està tenint un fort repunt de casos des de fa una setmana amb focus a Figueres. Feia setmanes que pràcticament no es diagnosticaven nous casos amb proves PCR a la comarca, una tendència que la setmana passada es va capgirar completament amb el diagnòstic de 57 nous casos, dels quals 39 es van detectar a Figueres. També ha anat a l'alça la detecció de casos a Vilafant, que va passar de no tenir-ne cap a confirmar vuit nous positius. De fet, segons ha pogut saber Diari de Girona, la comarca té quatre brots actius amb un total de setze afectats, segons consta al Departament de Salut. A més, durant la mateixa setmana, al Gironès s'ha passat de sis positius a 27.