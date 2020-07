Roses instal·larà el 80% de les boies de fondeig a les cales del parc natural

L'Ajuntament de Roses comença a instal·lar avui les boies de fondeig a les cales, una part de les quals es troba dins el Parc Natural del Cap de Creus. Ho farà a través d'un contracte menor amb l'empresa DRASER Europa SL només per a aquest estiu. L'import del contracte pont, de 14.700 euros, no permet per raons econòmiques col·locar la totalitat de les boies previstes per evitar el fondeig de vaixells i se n'instal·laran entre el 75% i el 80%.



L'adjudicació de la concessió del servei va quedar aturada per un recurs d'una de les empreses que s'havia presentat a la licitació i l'Ajuntament ha optat per un contracte menor per evitar que els vaixells fondegin lliurement aquest estiu.

El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Roses, Francesc Giner, assegura que avui l'empresa començarà a instal·lar les boies, des de l'Almadrava fins a Jòncols, per regular el fondeig durant la temporada turística. Es tracta de la mateixa empresa que va guanyar la concessió del servei i que ara es troba en suspens. El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic va resoldre el passat 9 de juliol estimar parcialment el recurs presentat per l'empresa Treballs Submarins i Serveis Maritims MESDEMAR, SL, actual adjudicatària, i que ha frenat la contractació. En compliment de la resolució, el port de Roses ha acordat deixar sense efecte l'acord d'adjudicació. L'actual concessió s'acabava i es va obrir concurs per una nova adjudicació per valor de 158.111 euros.

Amb aquesta resolució que frena el desplegament del contracte el consistori ja pot tirar endavant un contracte alternatiu només per aquest estiu que garanteixi la protecció del fons marí i la posidònia.

Francesc Giner assegura que els preocupa la protecció del medi. «Està passant l'estiu i les boies no hi són. El que volem és posar les boies el més aviat possible», defensa. Per això han tirat endavant el contracte menor de 14.700 euros amb l'empresa guanyadora de la polèmica licitació. Amb aquest import se'n podran col·locar fins al 80% de les habituals, però Giner assegura que no es deixarà cap zona sense delimitar.

Les cales del cap de Creus són riques en posidònia i el gran nombre de vaixells que cada estiu hi fondeja malment el fons marí. La setmana passada l'entitat Submon va alertar de la presència de prop d'un centenar de vaixells a cala Jòncols i Montjoi.

El sistema de boies permet una regulació dels vaixells que hi fondegen i que ho facin al sistema de morts que permet evitar malmetre el fons marí. A banda de les boies, es pot regular la presència de vaixells amb el control marítim, diu el regidor, que està en mans dels Agents Rurals de la Generalitat i Seprona de la Guàrdia Civil.

Camp de boies a l'Escala

D'altra banda, a l'Escala l'Ajuntament instal·larà un camp de boies per protegir la posidònia. Aquesta setmana han començat els treballs per tal d'instal·lar les boies que regulin el fondeig entre la zona del Cargol i la Mar d'en Manassa i protegeixin la praderia de posidònia que hi ha en aquesta àrea. En total, s'instal·laran disset boies per tal d'evitar que les embarcacions que fondegen habitualment en aquesta zona a l'estiu llencin l'àncora. Aquesta boies queden fixades al terreny amb un sistema de claus ecològic que no afecta la posidònia.

Les boies seran de color blau per tal que tinguin un menor impacte visual i a cadascuna d'elles hi haurà una senyalització advertint de la regulació del fondeig, la prohibició d'utilitzar l'àncora en aquesta zona i que només poden fer ús d'aquest camp de boies embarcacions de fins a vuit metres d'eslora.

Aquest és un projecte que ha impulsat l'àrea de Medi Ambient i que compta amb una subvenció de la Diputació de Girona. El regidor de Medi Ambient, Josep Bofill, confia que la gent segueixi les indicacions i que es conscienciïn de la «importància» de conservar el medi. Està previst que a principis de la setmana vinent es pugui començar a fer ús d'aquest camp de boies.