El Port de la Selva suspèn totes les activitats d'oci en espais públics

El Port de la Selva ha suspès totes les activitats d'oci en espais públics, interiors i exteriors com a mesura de seguretat per la covid-19. L'alcalde del Port de la Selva, Josep Maria Cervera, ha emès un ban en què anuncia les restriccions. A la població no els consta cap actiu positiu però a la comarca sí que s'han produït rebrots.

De moment se suspenen els concerts, activitats culturals i lúdiques que estaven organtizades per l'Ajuntament. «Per al manteniment de la vida social i de l'activitat econòmica, cal ara molta prudència i responsabilitat», diu l'alcalde.

D'altra banda, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha suspès la Festa Major que s'havia de celebrar del 21 al 26 de juliol.