Cadaqués abalisarà aquesta setmana les cales per evitar l'entrada de vaixells

L'Ajuntament de Cadaqués té previst aquesta setmana portar a terme els treballs d'abalisament de les cales on la manca de boies fa que els vaixells s'apropin molt a a la zona de banyistes. L'Assemblea per Cadaqués va posar en alerta de la situació ahir, tal com va publicar Diari de Girona, i va demanar que es faci de forma urgent.

Segons ha informat l'Ajuntament, els treballs s'han retardat aquest any a conseqüència de la situació que ha generat la crisi de la covid-19, però està previst que abans del cap de setmana s'hagin pogut col·locar les boies a les cales, com cada any.

Des de l'entitat han demanat que se'n col·loquin a cales com es Jonquet, s'Alqueria o cala Bona, alguns dels punts freqüentats d'una costa amb una gran presència d'embarcacions marítimes durant l'estiu que busquen les cales per amarrar.

Les boies permeten marcar un límit i evitar l'entrada de barques a la zona de banyistes.

L'Ajuntament ha informat que aquesta setmana l'empresa concessionària començarà a fer-ho.

Les cales i platges de les poblacions de la zona nord de l'Alt Empordà, des de Roses fins a Portbou, són un dels punts de la Costa Brava més freqüentats per embarcacions, la majoria petits vaixells d'esbarjo.