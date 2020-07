Rescatada una família del cotxe en flames a la Jonquera

La Policia Local de la Jonquera va rescatar ahir del cotxe en flames una família amb quatre fills a qui se'ls va encendre el cotxe de forma sobtada quan es trobaven al peatge de l'autopista. Les flames van obligar a mobilitzar dues dotacions i activar mitjans aeris per evitar que es propagués a la vegetació del voltant.

L'incendi es va produir quan faltaven vint minuts per la una del migdia. Segons ha explicat el cap de la Policia Local, Alonso Caballero, el cotxe, probablement per una avaria elèctrica, va patir una combustió espontània. Van ajudar la família i van treure l'equipatges. Bombers va enviar cinc dotacions terrestres i preventivament dos mitjans aeris per si les flames s'estenien a la vegetació del voltant.