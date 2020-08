Castelló signa un conveni per fer arribar internet a tot el municipi

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha signat un conveni amb la Fundació Guifi.net, una entitat sense ànim de lucre i sense cap filiació política, econòmica o governamental que promou la construcció d'una xarxa de telecomunicacions oberta, lliure i neutral. L'Ajuntament no és operador i, per tant, no pot distribuir la xarxa. Per això s'ha buscat una opció que desperti l'interès de les empreses operadores per portar a terme el desplegament de la fibra òptica facilitant l'accés als avantatges de la Societat de la Informació i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ciutadana.

Guifi.net és un projecte de desenvolupament de xarxa basat en un model de comuns que té per objectiu fer possible que tota la ciutadania pugui gaudir de l'accés a les telecomunicacions i a internet en les condicions més favorable, mitjançant connexions a preus justos i assequibles, sense discriminació, sigui en entorns urbans o rurals.

Fins avui, a Empuriabrava només ha desplegat internet l'empresa MásMóvil. Tot i això, només l'ha fet arribar en zones concretes, deixant molts veïns i veïnes sense l'opció de poder contractar el servei.

Les característiques urbanístiques tant de Castelló com d'Empuriabrava, de cases unifamiliars, fan que desplegar la xarxa representi un cost elevat que les grans empreses no volen assumir.

La Fundació Guifi.net el que fa és donar opció a les empreses més petites perquè puguin distribuir xarxa a través d'una infraestructura mancomunada que redueix costos i facilita l'accés a les telecomunicacions en general.