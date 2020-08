Roses es prepara per créixer menys

L'Ajuntament de Roses està redactant el plec de condicions tècniques i administratives per treure a concurs aviat el nou Pla d'Ordenació Urbana Municpial (POUM) que un tribunal va anul·lar fa quatre anys. Inclourà canvis ajustant-se al Pla Director Urbanístic de la Generalitat que en limita el creixement. Des del govern, tot i que presenten alguna al·legació, entenen que és positiu. La regidora d'Urbanisme, Sílvia Ripoll, constatava que l'objectiu és «el desenvolupament urbanístic sostenible que implica la preservació dels recursos naturals i dels valors paisatgístics i arqueològics».

El municipi considera que un creixement en petites urbanitzacions de segona residència ja no és sostenible per temes com transport i està d'acord amb el document de la Generalitat.

Dos dels punts més importants són l'estudi d'indundabilitat i la manca de creixement. La manca del primer va ser el que va motivar principalment el Tribunal Suprem a anul·lar definitivament el POUM de Roses el 2016 després d'anys de tramitació.

La necessitat de l'estudi implica també executar les infraestructures necessàries relacionades amb la indundabilitat.

Des que es va anul·lar funcionen amb el POUM del 1993.

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, va explicar al darrer ple que des que es va tombar el POUM «hem estat colladíssims per un informe importantíssim que ha marcat l'estudi d'inundabilitat».

Alhora va posar de manifest que han entès que Roses ha de limitar el creixement que els abocaria a les petites urbanitzacions no sostenibles.

Segons la regidora d'Urbanisme, «aquest govern el comparteix» perquè pretén un creixement sostenible per preservar els recursos naturals, els valors paisatgístics i arqueològics.

L'Ajuntament al·lega, per exemple, respecte a l'àmbit de la zona de la discoteca Chic, on demanen un estudi d'impacte i integració paisatgística i fer-se un pla parcial i que sigui la Generalitat qui marqui la reducció de creixement.

Una altra de les al·legacions destacades fa referència al sòl que es desclassifica per urbanitzar vivenda però es permeten construccions per a activitat econòmica. Aquí demanen que no es limitin la façana en 22 metres.

Des de l'oposició, el regidor del PSC, Toni Rodriguez, va posar de manifest que «s'ha de fer una desclassificació important que condiciona el futur urbanístic i turístic» i va insistir que cal el nou planejament. Des del PP, Manel Escobar va manifestar que «aquest pla urbanístic, a l'afectació que té a Roses, res sortim beneficiats» i també va apuntar que cal el nou planejament.

L'alcaldessa va apuntar que aviat s'espera poder disposar del plec de condicions per posar-ho a concurs.