L'ABS de l'Escala prevé els contagis entre els treballadors del camp

Amb l'objectiu d'evitar la propagació del coronavirus entre els treballadors del camp, l'ABS de l'Escala ha posat en marxa diverses mesures per fer pedagogia i promoure les mesures d'higiene i seguretat en tot moment durant la jornada laboral. D'una banda, s'estan impartint sessions formatives als capataços, com es veu a la foto, per garantir que es fan les coses bé al camp i difondre les recomanacions de prevenció entre els companys. D'altra banda, com que tots els treballadors disposen de telèfon mòbil propi, s'ha ideat un sistema per mantenir-los informats periòdicament de les recomanacions, tenint en compte la seva dificultat idiomàtica.