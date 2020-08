Figueres suspèn la Mostra del Vi i anuncia la propera edició pel juny del 2021

L'Ajuntament de Figueres, la DO Empordà i els cellers participants han decidit suspendre la celebració de la 35a edició de la Mostra del Vi de l'Empordà d'enguany, que s'havia de celebrar aquest proper mes de setembre. A través d'un comunicat han anunciat que la decisió s'ha pres en considerar que és "impossible" celebrar la fira amb "normalitat" i per això han acordat ajornar l'edició i programar-la el juny del 2021.

Paral·lelament, des de l'Ajuntament de Figueres asseguren que a l'octubre s'organitzarà una proposta de divulgació dels vins de la DO Empordà amb la complicitat del sector de la restauració de la ciutat.

Inicialment, la Mostra del Vi del 2020 s'havia de celebrar el mes de juny, coincidint amb la festivitat de Sant Pere i la festa petita de Figueres. Fins aquest any s'havia programat al mes de setembre, però coincidia amb la verema dels cellers i per facilitar-ne la participació es va decidir avançar al juny l'edició del 2020. Però amb la pandèmia, l'Ajuntament i la DO van acordar a la primavera tornar-la al setembre, a l'espera que la situació de la COVID-19 es normalitzés. Finalment, a menys d'un mes per acollir l'acte, s'ha anunciat la seva suspensió.



6.000 tiquets venuts



La 34a edició de la Mostra, que es va celebrar entre el 5 i el 8 de setembre del 2019, va superar els 6.000 tiquets venuts. Hi van participar 22 expositors, entre cellers i estands gastronòmics. Segons les dades oficials de l'Ajuntament, la fira, amb seu a la Rambla, va atraure més de 13.000 visitants a Figueres.